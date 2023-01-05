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Секрет образцового села в Карагандинской области раскрыли его жители
Образцовое село есть в Карагандинской области. За два года в Ткенекты Нуринского района не произошло ни одного преступления, передаёт BaigeNews.kz.
В населённом пункте живут 226 человек.
Местные жители связывают отсутствие преступлений в селе с отказом от продажи алкоголя. Инициатива принадлежит акиму населённого пункта Ерлану Оспанову и участковому инспектору Алибеку Оспанову.
"Это совместное решение. Мы с акимом выступили с инициативой, председатель Общественного совета нас поддержал. Теперь сообща работаем в этом направлении. Хотим, чтобы наша молодёжь вела правильный и здоровый образ жизни, чтобы не было преступности", – сказал Алибек Оспанов.
За хорошие показатели акима села наградили медалью "За внесённый вклад в обеспечение порядка". Награду вручил глава МВД Марат Ахметжанов. Он же и назвал село образцовым.
Многое в Ткенекты делается и для комфортного проживания сельчан.
"В этом году планируем охватить средним ремонтом дороги на трёх улицах ела. Водопровод здесь центральный, проведён в 2016 году по программе "Ақ бұлақ". Интернет и мобильная связь есть. На улицах установлена 21 опора освещения, в этом году поставим ещё 14. В мае будет установлен современный детский игровой комплекс", – рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района Нуржан Оралбаев.
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