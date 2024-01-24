"Сдвига нет": Депутат озвучила проблемы области Улытау

Депутат Мажилиса Каракат Абден на пленарном заседании Мажилиса обратила внимание на проблемы области Улытау. По её словам, в регионе недостаточно школ, больниц, вузов и театров, передаёт BaigeNews.kz.

Она отметила, что жители региона с воодушевлением восприняли новость об отделении, но спустя полтора года многие из них разочарованы тем, как развивается область Улытау.

"Мои встречи с населением в области Улытау в составе группы депутатов Мажилиса Парламента показали, что не все поручения на местах нашли должного внимания. Спустя полтора года, к большому сожалению, первоначальная эйфория и радость населения сменились на недовольство, а долгое ожидание результатов – привело к недоверию и раздражению жителей. И это абсолютно понятно! Ведь жители региона радовались, что, наконец ,незаслуженно забытый всеми, заброшенный регион зацветёт и вновь станет развиваться. Главное ожидание было связано с окончанием строительства дорог, строительством новых современных объектов социальной инфраструктуры (больниц, школ, театра и вузов), конечно же нового жилья и газификацией. К большому сожалению, должного сдвига не наблюдается", - сказала Карат Абден, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра.

По ее словам, Улытау продолжает оставаться "тупиковым" регионом.

Создание области привело к снижению коэффициента плотности на 40%, что в свою очередь отразилось на финансировании медицинских организаций областного центра. Это сказалось на доступности качественной медицинской помощи.

В связи с этим депутат потребовала от главы правительства поручить министерству транспорта начать реализацию проекта автодороги Кызылорда-Жезказган, а Минфину - рассмотреть вопросы выделения средств. Помимо этого Абден потребовала поручить Министерству здравоохранения пересмотреть в сторону увеличения коэффициент плотности для Жезказгана, Минсельхозу - провести соответствующие мероприятия по открытию в области ветеринарной лаборатории, а аппарату правительства - провести текущий анализ реализации Комплексного плана социально-экономического развития области Улытау на 2022 – 2026 годы.