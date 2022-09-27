Сделайте всё, чтобы избежать ядерной катастрофы - Карипбек Куюков представил картины в Совете Европы

Фото: генеральное консульство РК в Страсбурге

В штаб-квартире Совета Европы состоялась презентация антиядерного вектора внешней политики Казахстана в контексте выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на Генеральной ассамблее ООН. Художник из Караганды и активист антиядерного движения Карипбек Куюков впервые представил свои картины в этой старейшей правозащитной организации Европы, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии, проведённом под эгидой Совета Европы и Генконсульства РК в Страсбурге, приняли участие сотрудники организации, постоянные представители стран-членов в ранге послов, иностранные дипломаты, правозащитники и эксперты.

Экспозиция на тему "Преодоление" посвящена противодействию нарастающей конфронтации между ядерными державами. Художник постарался привлечь внимание общественности к обеспечению прав человека на здоровую окружающую среду, а также сделал акцент на продвижении прав людей с ограниченными возможностями.

"Для меня большая честь представлять народ Казахстана в Совете Европы. Я родился недалеко от ядерного полигона, поэтому мне важно показать миру последствия радиационного облучения. Как человек с ограниченными физическими возможностями я обращаюсь к вам, здоровым и полноценным людям, с призывом не быть пассивными, а сделать всё, чтобы избежать ядерной катастрофы", – сказал Карипбек Куюков.

Еще одним гостем мероприятия стал лауреат Junior Eurovision 2021 школьник с особыми потребностями Бекнур Жанибекул. Он исполнил для собравшихся песни на казахском, английском, французском и итальянском языках. Зрители были восхищены силой духа и талантом юного казахстанского певца.

Иностранные участники дали высокую оценку проведённому мероприятию и поддержали усилия Казахстана в деле ядерного разоружения, защиты окружающей среды и продвижения прав людей с ограниченными возможностями.

Посол Мексики Хосе Альфонсо Суарес отметил, что его страна рассматривает Казахстан, Австрию и Норвегию как важных союзников в международных действиях против ядерной программы.

"Мексика всегда будет союзником Казахстана, а культура является важным средством для достижения гармонии и мира на планете", – заявил посол.