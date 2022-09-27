open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Сделайте всё, чтобы избежать ядерной катастрофы - Карипбек Куюков представил картины в Совете Европы
генеральное консульство РК в Страсбурге Сегодня, 15:55
346
Фото: генеральное консульство РК в Страсбурге

Сделайте всё, чтобы избежать ядерной катастрофы - Карипбек Куюков представил картины в Совете Европы

В штаб-квартире Совета Европы состоялась презентация антиядерного вектора внешней политики Казахстана в контексте выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на Генеральной ассамблее ООН. Художник из Караганды и активист антиядерного движения Карипбек Куюков впервые представил свои картины в этой старейшей правозащитной организации Европы, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии, проведённом под эгидой Совета Европы и Генконсульства РК в Страсбурге, приняли участие сотрудники организации, постоянные представители стран-членов в ранге послов, иностранные дипломаты, правозащитники и эксперты.

Экспозиция на тему "Преодоление" посвящена противодействию нарастающей конфронтации между ядерными державами. Художник постарался привлечь внимание общественности к обеспечению прав человека на здоровую окружающую среду, а также сделал акцент на продвижении прав людей с ограниченными возможностями.

"Для меня большая честь представлять народ Казахстана в Совете Европы. Я родился недалеко от ядерного полигона, поэтому мне важно показать миру последствия радиационного облучения. Как человек с ограниченными физическими возможностями я обращаюсь к вам, здоровым и полноценным людям, с призывом не быть пассивными, а сделать всё, чтобы избежать ядерной катастрофы", – сказал Карипбек Куюков.

Еще одним гостем мероприятия стал лауреат Junior Eurovision 2021 школьник с особыми потребностями Бекнур Жанибекул. Он исполнил для собравшихся песни на казахском, английском, французском и итальянском языках. Зрители были восхищены силой духа и талантом юного казахстанского певца.

Иностранные участники дали высокую оценку проведённому мероприятию и поддержали усилия Казахстана в деле ядерного разоружения, защиты окружающей среды и продвижения прав людей с ограниченными возможностями.

Посол Мексики Хосе Альфонсо Суарес отметил, что его страна рассматривает Казахстан, Австрию и Норвегию как важных союзников в международных действиях против ядерной программы. 

"Мексика всегда будет союзником Казахстана, а культура является важным средством для достижения гармонии и мира на планете", – заявил посол.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#культура #искусство #ядерное оружие #Совет Европы #художник
Журналист
Сегодня, 15:55
346
Поделитесь:
Наверх