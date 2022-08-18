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Казахтелеком 18 Августа, 14:07
840
Фото: Казахтелеком

Сбой произошел у всех корпоративных клиентов "Казахтелекома"

Как уже сообщалось, телефонная линия в центре бронирования и информации Air Astana не работает из-за сбоя со стороны "Казахтелекома". В ответ на запрос BaigeNews.kz национальный оператор связи сообщил, что сбой произошел у всех корпоративных клиентов компании.

"В связи с перезагрузкой системы произошел сбой алгоритмов программного обеспечения платформы, обеспечивающей функционирование услуг телефонии.

Специалисты АО "Казахтелеком" предпринимают все возможные усилия для оперативного устранения технического сбоя и восстановления сервисов телефонии по Казахстану. Приносим извинения нашим корпоративным клиентам за возникшие неудобства", — сообщил национальный оператор связи.

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#связь #Казахтелеком
18 Августа, 14:07
840
Журналист

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