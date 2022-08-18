Сбой произошел у всех корпоративных клиентов "Казахтелекома"

Фото: Казахтелеком

Как уже сообщалось, телефонная линия в центре бронирования и информации Air Astana не работает из-за сбоя со стороны "Казахтелекома". В ответ на запрос BaigeNews.kz национальный оператор связи сообщил, что сбой произошел у всех корпоративных клиентов компании.