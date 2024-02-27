Сборная РК завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии
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Сборная Казахстана завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры МТС РК.
XI чемпионат Азии по водным видам спорта проходит в городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины). Участвуют представители возрастных групп А (18 лет и старше), В (15-17 лет) и С (14 лет и младше).
В первый соревновательный день были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду.
Результаты казахстанских спортсменов:
Плавание, группа А:
1. Аделаида Пчелинцева (100 метров, брасс) — золото;
2. Ксения Игнатова (50 метров на спине) — золото;
3. Диана Тасжанова (200 метров, вольный стиль) — серебро, 800 м вольный стиль — бронза.
Женская сборная (Аделаида Пчелинцева, Диана Тасжанова, Ксения Игнатова, Софья Сподаренко) в эстафете 4х100 (вольный стиль) завоевала серебро.
Плавание, группа В:
1. Егор Попов (50 метров на спине) — золото;
2. Арсен Кожахметов (100 метров, брасс) — серебро;
3. София Абубакирова (200 м, комплексное плавание) — серебро, 50 метров на спине — бронза.
Мужская сборная (Егор Попов, Егор Василенко, Алексей Крученко, Данил Черепанов) в эстафете 4х100 (вольный стиль) завоевали серебро.
Прыжки в воду, группа А: Диана Жумагулова / Анабелла Кочкина (синхронные прыжки, 3 метра, трамплин) — серебро.
Соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду — 1 марта. Затем со 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.
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