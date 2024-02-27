Сборная РК завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии

Сборная Казахстана завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры МТС РК.

XI чемпионат Азии по водным видам спорта проходит в городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины). Участвуют представители возрастных групп А (18 лет и старше), В (15-17 лет) и С (14 лет и младше).

В первый соревновательный день были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду.

Результаты казахстанских спортсменов:

Плавание, группа А:

1. Аделаида Пчелинцева (100 метров, брасс) — золото;

2. Ксения Игнатова (50 метров на спине) — золото;

3. Диана Тасжанова (200 метров, вольный стиль) — серебро, 800 м вольный стиль — бронза.

Женская сборная (Аделаида Пчелинцева, Диана Тасжанова, Ксения Игнатова, Софья Сподаренко) в эстафете 4х100 (вольный стиль) завоевала серебро.

Плавание, группа В:

1. Егор Попов (50 метров на спине) — золото;

2. Арсен Кожахметов (100 метров, брасс) — серебро;

3. София Абубакирова (200 м, комплексное плавание) — серебро, 50 метров на спине — бронза.

Мужская сборная (Егор Попов, Егор Василенко, Алексей Крученко, Данил Черепанов) в эстафете 4х100 (вольный стиль) завоевали серебро.

Прыжки в воду, группа А: Диана Жумагулова / Анабелла Кочкина (синхронные прыжки, 3 метра, трамплин) — серебро.

Соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду — 1 марта. Затем со 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.