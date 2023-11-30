Сборная Казахстана теряет позиции в рейтинге ФИФА
Сегодня, 21:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:25Сегодня, 21:25
133Фото: sports.kz
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг мужских национальных команд. Сборная Казахстана потеряла две строчки по сравнению с прошлым месяцем, на данный момент она располагается на 100-й позиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В ноябре сборная Казахстана сыграла два матча в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 - с Сан-Марино (3:1) и Словенией (1:2).
Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
- Аргентина — 1855.2;
- Франция — 1845.44;
- Англия— 1800.05;
- Бельгия — 1798.46;
- Бразилия — 1784.09;
- Нидерланды — 1745.48;
- Португалия — 1745.06;
- Испания— 1732.64
- Италия — 1718.82;
- Хорватия— 1717.57.
Сборная Греции на 47-м месте, Грузии - на 77-м, Люксембурга - на 83-м, Сан-Марино на 207-м.
Самое читаемое
- Эксперты предупредили казахстанцев о возможных рисках при покупке китайских автомобилей
- Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО
- Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023
- Избивают и наказывают: подросток позвонил в полицию и рассказал о насилии в Алматы
- В Актюбинской области педагог взяла кредит, чтобы купить диплом