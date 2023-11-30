Сборная Казахстана теряет позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг мужских национальных команд. Сборная Казахстана потеряла две строчки по сравнению с прошлым месяцем, на данный момент она располагается на 100-й позиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ноябре сборная Казахстана сыграла два матча в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 - с Сан-Марино (3:1) и Словенией (1:2).

Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

Аргентина — 1855.2; Франция — 1845.44; Англия— 1800.05; Бельгия — 1798.46; Бразилия — 1784.09; Нидерланды — 1745.48; Португалия — 1745.06; Испания— 1732.64 Италия — 1718.82; Хорватия— 1717.57.

Сборная Греции на 47-м месте, Грузии - на 77-м, Люксембурга - на 83-м, Сан-Марино на 207-м.