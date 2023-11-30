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Сборная Казахстана теряет позиции в рейтинге ФИФА

Сегодня, 21:25
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sports.kz Сегодня, 21:25
Сегодня, 21:25
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Фото: sports.kz

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг мужских национальных команд. Сборная Казахстана потеряла две строчки по сравнению с прошлым месяцем, на данный момент она располагается на 100-й позиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ноябре сборная Казахстана сыграла два матча в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 - с Сан-Марино (3:1) и Словенией (1:2).

Первая десятка рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

  1. Аргентина — 1855.2;
  2. Франция — 1845.44;
  3. Англия— 1800.05;
  4. Бельгия — 1798.46;
  5. Бразилия — 1784.09;
  6. Нидерланды — 1745.48;
  7. Португалия — 1745.06;
  8. Испания— 1732.64
  9. Италия — 1718.82;
  10. Хорватия— 1717.57.

Сборная Греции на 47-м месте, Грузии - на 77-м, Люксембурга - на 83-м, Сан-Марино на 207-м.

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