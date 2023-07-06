Сборная Казахстана по пара волейболу завоевала лицензию на ПИ Париж-2024

Фото: РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями"

Сегодня, 6 июля, на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана со счетом 3:2 победила команду Китая и получила путевку на Паралимпийские игры в Париже-2024.

Финальная игра состоится 8 июля в 16:30 между командами Казахстана и Ирана в спортивном комплексе "Жекпе-жек" сарайы.



"Сборная Ирана является победителем чемпионата мира по пара волейболу и имеет лицензию на Паралимпийские игры в Париже-2024. В связи с этим спортсмены Казахстана автоматически получили лицензию на Паралимпийские игры в Париже-2024, победив в полуфинале чемпионата Азии", - отметил генеральный секретарь Федерации пара волейбола Батыр Кадырбайулы.

Напомним, что сборная Казахстана по пара волейболу последний раз выступала на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году. За путевку на Паралимпийские игры в Париже-2024 боролись 7 лучших мужских команд Азиатского континента.