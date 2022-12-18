Сборная Хорватии стала бронзовым призёром ЧМ-2022

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Сборная Хорватии обыграла Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на championat.com.



Матч за третье место чемпионата мира, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко, состоялся на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе.

Хорватская сборная быстро вышла вперёд, когда на пятой минуте после передачи Ивана Перишича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли счёт — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла. Ассистировал ему Марко Ливайя.

Во втором тайме команды больше голов не забили, однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, но счёт не изменился.