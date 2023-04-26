Сбил школьницу и уехал водитель "Ауди" в Балхаше

Фото: pixabay.com

Водитель сбил школьницу и уехал с места аварии в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Несчастный случай с 14-летней девочкой произошёл в 10-м микрорайоне. По горячим следам полицейские задержали 32-летнего жителя города. Мужчина признался, что сбил ребёнка, испугался и поэтому уехал с места ДТП.

"В настоящее время по данному факту назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения. Сотрудники отдела полиции города Балхаш призывают водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения", — говорят в полиции Балхаша.

Известно, что девочка получила ушибы в области поясничного отдела позвоночника. Её направили на амбулаторное лечение.