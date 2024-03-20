Сбил бабушку и ребёнка: очевидцы ДТП задержали водителя в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов в Астане и скрылся с места происшествия. Его задержали очевидцы, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в Сети.
"Мы ехали по встречной. Муж увидел, как он сбил и уехал, развернулись на перекрестке Абая-Брусиловского и поехали по Абая, там через дворы можно выехать на Жубанова. Пытаясь их остановить, чуть не врезались в них лоб в лоб, так как он выехал на встречную полосу, и на автозаправке Вега поймали. Муж забрал у них ключи от машины и телефон", - сообщил автор видео.
В департаменте полиции Астаны прокомментировали происшествие.
"Установлена личность водителя, совершившего наезд на двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП. Он задержан, возбуждено уголовное дело за совершение ДТП, повлекшее вред здоровью человека, в состоянии алкогольного опьянения. Назначены экспертизы. Собранный материал будет направлен в суд", - заявили в полиции.
Самое читаемое
- Общественный транспорт будет бесплатным в Шымкенте в честь Наурыза
- Как будущая ТЭЦ за 750 млн долларов изменит жизнь жителей Кокшетау
- Действующий герб представляет собой видоизмененный герб Казахской ССР - депутаты
- Около 1000 вывесок демонтировали в Астане
- Отёк мозга и задержка развития: столичный врач предупредила казахстанцев о заразной болезни