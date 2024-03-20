Сбил бабушку и ребёнка: очевидцы ДТП задержали водителя в Астане

Водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов в Астане и скрылся с места происшествия. Его задержали очевидцы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в Сети.

"Мы ехали по встречной. Муж увидел, как он сбил и уехал, развернулись на перекрестке Абая-Брусиловского и поехали по Абая, там через дворы можно выехать на Жубанова. Пытаясь их остановить, чуть не врезались в них лоб в лоб, так как он выехал на встречную полосу, и на автозаправке Вега поймали. Муж забрал у них ключи от машины и телефон", - сообщил автор видео.