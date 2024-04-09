Сауна в лагере для сирот: чиновнику и предпринимателю вынесли приговор в Алматы

В Алматы вынести приговор по громкому делу об организации детского оздоровительного лагеря в банном комплексе, передаёт BaigeNews.kz.

Перед судом предстали главный специалист по проведению госзакупок Управления образования Алматы гражданин М. и предприниматель Н.

"М. в целях получения взятки от Н. признал её компании ТОО "Б" и ТОО "А" победителем конкурса госзакупок услуг по организации летнего отдыха для детей с особыми потребностями, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Летом 2023 года Н. привезла 50 детей СК "Ж" в свою частную школу. В этот же день, под видом организации детского лагеря, привезла 300 детей в банный комплекс с фитнес-центром "Д". Родители, опекуны детей и сотрудники СК "Ж", узнав о том, что местом отдыха фактически стали частная школа и банный комплекс с фитнес-центром, забрали детей по домам", - сообщили в суде.

Подсудимый М. вину не признал и просил суд его оправдать. Н. вину признала полностью, попросив суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

"Приговором суда М. осуждён за совершение покушения на получение взятки, пользуясь должностным положением, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с пожизненном запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", - уточнили в суде.

Н. осуждена за покушение на мошенничество, путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Ей назначено лишение свободы сроком на пять лет.

Приговор пока вступил в законную силу.