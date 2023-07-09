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pixabay Сегодня, 04:05
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Сегодня, 04:05
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Фото: pixabay

Саранча добралась до Костаная

6 июля на территории опытно-производственного хозяйства "Заречное" Костанайского региона были замечены стаи итальянского пруса и нестадных саранчовых,  передаёт BaigeNews.kz.

На место выехала группа  специалистов Костанайской областной территориальной инспекции во главе с руководителем Дарханом Абдикаримовым. Обследование полей показало заселение вредителей на незначительных территориях Костанайского района. Несмотря на низкую угрозу распространения насекомых в данном районе, а также в городе Костанае, принято решение провести химическую обработку площадей. 

К сегодняшнему дню на наличие стадных саранчовых вредителей  в Костанайской области обследовано 1,7 млн га. Защитные мероприятия против итальянского пруса проведены на 290,9 тыс. га, против азиатской саранчи на 6,5 тыс. га. Весь необходимый объем препаратов в области был доставлен заблаговременно. 

"В целом, развитие и распространение стадных саранчовых имеет цикличный характер. В зависимости от погодно-климатических условий в разные годы возникали пики и спады численности вредителей.

К примеру, самое масштабное нашествие саранчи было зафиксировано в 2000 году, тогда площадь распространения составила 7,1 млн га. С 2015 по 2019 годы наблюдалось снижение площадей под химобработку с 3,2 млн га до 567,6 тыс. га. Начиная с 2020 года и по настоящее время вновь наблюдается рост численности распространения стадных вредителей", - сообщили в министерстве сельского хозяйства РК.

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Сегодня, 04:05
381
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