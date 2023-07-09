Саранча добралась до Костаная

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6 июля на территории опытно-производственного хозяйства "Заречное" Костанайского региона были замечены стаи итальянского пруса и нестадных саранчовых, передаёт BaigeNews.kz.

На место выехала группа специалистов Костанайской областной территориальной инспекции во главе с руководителем Дарханом Абдикаримовым. Обследование полей показало заселение вредителей на незначительных территориях Костанайского района. Несмотря на низкую угрозу распространения насекомых в данном районе, а также в городе Костанае, принято решение провести химическую обработку площадей.

К сегодняшнему дню на наличие стадных саранчовых вредителей в Костанайской области обследовано 1,7 млн га. Защитные мероприятия против итальянского пруса проведены на 290,9 тыс. га, против азиатской саранчи на 6,5 тыс. га. Весь необходимый объем препаратов в области был доставлен заблаговременно.