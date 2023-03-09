Санкции в отношении Bereke bank сняты

Банк готовится к возобновлению активных операций в иностранной валюте. Пресс-служба Bereke Bank сообщила об официальном выводе из-под санкций, передаёт BaigeNews.kz.

8 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США исключило финансовый институт из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI).

Отмечается, что снятию санкций способствовала смена акционера и наименования банка. Напомним, с сентября 2022 года основным акционером АО Bereke bank является Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

"Это исторический момент для всего финансового рынка страны. Со стороны акционера, Национального банка РК и регулятора были приложены колоссальные усилия для снятия санкций с Bereke Bank. Большая поддержка была оказана со стороны МИД РК и посольства РК в США. Важно отметить, что Банк не просто преодолел все трудности, он продолжал выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами и сумел удержаться в десятке сильнейших БВУ РК, что стало очередным подтверждением профессионализма сотрудников и надежности финансового института", – отметил председатель правления Банка Андрей Тимченко.

Банк не останавливал свою деятельность во время действия санкций и продолжал предоставлять услуги для населения и бизнеса. Ограничения в большей степени были связаны с валютными операциями, в частности в долларах США и евро, а также с корреспондентскими банковскими отношениями и иностранными сервисами.

К слову, Bereke bank широко представлен на территории Казахстана, филиальная сеть банка состоит из 111 структурных подразделений, 18 из которых являются филиалами.