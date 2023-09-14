Санкции в отношении 150 граждан и компаний из разных стран мира введут США

В США готовы объявить о санкциях отношении 150 физических лиц и компаний, оказывающих помощь России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

"США в четверг введут санкции против около 150 иностранных компаний и частных лиц, в том числе за предполагаемую поставку американских или других западных технологий в Россию, по словам людей, знакомых с этим вопросом, что означает расширение усилий Запада по перекрытию потока товаров, которые нужны Москве для ведения войны против Украины", - пишет издание.

Кроме того, стало известно, что Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. Как сообщает RT, под санкции попали АвтоВАЗ, "Москвич", Трансмашхолдинг, Росавтодор, НПО "Сатурн".