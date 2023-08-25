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Санкции против России не повлияли на деятельность компании – Казатомпром

Сегодня, 15:33
АВТОР
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kazatomprom.kz Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: kazatomprom.kz

Санкции против России не повлияли на деятельность АО "НАК "Казатомпром", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В компании отметили, что основной маршрут через порт города Санкт-Петербург используется в штатном режиме.

"В рамках текущей программы оценки рисков руководство Казатомпрома анализирует влияние антироссийских санкций на деятельность группы. Несмотря на то, что возникшая в результате военного конфликта между Украиной и Россией рыночная неопределенность привела к значительной волатильности спотовой цены на уран и обменного курса национальной валюты, на сегодняшний день санкции не оказали существенного влияния на деятельность группы", - сообщил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Ержан Муканов.

В свете происходящих геополитических событий глава компании также прокомментировал ситуацию по транспортным маршрутам.

"Наш основной маршрут через порт города Санкт-Петербург используется в штатном режиме, каких-либо существенных ограничений, связанных с поставками готовой продукции по данному маршруту, не наблюдается, и мы не ожидаем затруднений в обозримом будущем", - сказал он.

Муканов также отметил, что в компании предприняты меры по нивелированию данного риска, которые включают альтернативный Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут, пролегающий вне территории Российской Федерации и успешно используемый Компанией с 2018 года. Также предусматривается возможность осуществления своп-операций на западных конверторах, и обеспечивается достаточный уровень запасов на западных конверсионных предприятиях, позволяющий компании исполнять свои обязательства перед клиентами.

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