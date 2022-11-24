Санитарки инфекционной больницы бастовали в Атырау

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В Атырау санитарные работники областной больницы №2 вышли на протест, передает BaigeNews.kz. По их словам, около 40 санитаров уже три месяца не могут получить положенные им пенсионные и страховые отчисления. Из-за этого люди не могут участвовать в жилищных госпрограммах. Сообщается, что заработная плата санитарных работников составляет всего 100 тысяч тенге.

В Управлении здравоохранения области ответили на требования санитаров. Там сообщили, что для решения проблем младшего медперсонала Атырауской областной больницы №2 создана специальная комиссия.

"11 ноября 2022 года 40 работников учреждения обратились к руководителю управления с заявлением о несвоевременной выплате соответствующего медицинского страхования и заработной платы. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Атырауской области Кайсара Абдалиева, сегодня по инициативе управления создана специальная комиссия, проводится учет и аудит. Сегодня, 22 ноября, состоялось совещание с участием заместителя руководителя Управления Кайсара Абдалиева, временно исполняющей обязанности руководителя учреждения Надей Ергалиевой, членов комиссии и младших медицинских работников", - говорится в сообщении облздрава.

По словам санитаров, в больнице возникла проблема с увеличением налоговых долгов. Однако руководитель учреждения сообщил, что сложностей с заработной платой нет, оплата производится в соответствии с графиком работы. Представители управления и руководитель учреждения пообещали, что этот вопрос будет решен до конца года.