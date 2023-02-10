Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане

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Алматы снова стал самым популярным городом для переезда внутри страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

В 2022 году чистый приток населения в Алматы составил 35,3 тысячи человек. Это на 1,5 тысячи больше, чем в Астане. Такие данные приводит Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

"Лидерство Алматы — не самая громкая сенсация, так как город и так обычно лидирует по этому показателю. Но в 2021 году его опередила Астана, но сейчас всё снова вернулось на свои места", — отметили аналитики.

По сравнению с уровнем 2021 года число внутренних переселенцев в Алматы выросло на 20,7 процента, или шесть тысяч человек. Рост произошёл на фоне увеличения числа переселенцев из Алматинской (с 30,4 тысячи до 36,6 тысячи человек) и Жамбылской (с 6,5 тысячи до 7,6 тысячи человек) областей.

В Астану казахстанцы также стали переезжать чаще, но тут разница не такая сильная — 1,9 тысячи человек.

Наиболее заметно выросло число внутренних мигрантов из Туркестанской области (с 6,5 тысячи до 7,3 тысячи человек) и Шымкента (с 3,4 тысячи до 4,2 тысячи человек).