Самый длинный в истории марш-бросок на боевых конях совершили военнослужащие РК

Фото: скриншот с видео

Самый длинный по расстоянию и по времени марш-бросок на боевых конях совершили военнослужащие Министерства обороны РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Протяжённость маршрута составила свыше 500 километров. Многокилометровый конный переход совершили военнослужащие вьючно-транспортной роты горно-егерского подразделения регионального командования "Юг".

Горно-егерское подразделение регионального командования "Юг" является единственным в своём роде в составе Сухопутных войск Казахстана. И если до недавнего времени боевые кони активно применялись для совершения коротких переходов, доставки вооружения на полигон, совершения рейдов в окрестностях воинской части, то состоявшийся конный марш-бросок в 500 с лишним километров стал первым в ходе учебно-боевой подготовки военнослужащих вьючно-транспортной роты.

Стартовал конный марш из пункта постоянной дислокации воинской части в Жуалынском районе Жамбылской области. Конечной точкой маршрута стал полигон Матыбулак. На преодоление пути у всадников и их подкованных боевых товарищей ушла неделя.

По пути рота отрабатывала вопросы, касающиеся учебно-боевой деятельности. Так, военнослужащие сменяли друг друга на боевом охранении колонны, осуществляли дозор, производили разведку местности и обеспечивали боевое дежурство в период ночных привалов.

Маршрут движения вьючно-транспортной роты пролегал по пересечённой местности. Склоны и овраги чередовались с равниной, на пути им встречались препятствия в виде рек и обрывов. Конная группа успешно преодолела маршрут, обеспечивая и планомерное продвижение вперёд и выполнение учебно-боевых задач.

После выполнения ряда задач на полигоне "Матыбулак" вьючно-транспортная рота проделает такой же марш, но уже в обратном направлении по знакомому маршруту.