Самый длинный мост в Казахстане может превратиться в долгострой

Очередной грандиозный проект Казахстана может превратиться в не менее грандиозный долгострой. Мост, который задолго до начала строительства назвали самым современным и длинным в Казахстане, буквально "дорогой жизни" для жителей сразу нескольких районов Восточного Казахстана, сегодня может навсегда "кануть в Лету". А причина тому самая банальная – нехватка денег. В нюансах финансирования и ситуации, сложившейся вокруг возведения переправы через Бухтарминское водохранилище, разбирался корреспондент ВaigeNews.kz.

Стройка века за свой счет?

В очередной раз о проблеме с финансированием на днях заявил сотрудник компании, которая ведет строительство моста через Бухтарминское водохранилище.

"На сегодняшний момент за объект, который стоит 62 миллиарда тенге, мы за два с половиной года получили всего лишь 20 миллиардов тенге. Сейчас финансирование приостановлено. То есть на сегодня строительство ведется за счет собственных средств нашей компании, директор которой Жамбулат Казанов сказал, что мост построит в любом случае. Он тянет проект из последних сил", - заявил в своем видеообращении начальник строительства мостового перехода ТОО "ОблШыгысЖол" Нигматулла Абдулхаков.

По его словам, тендер данный объект компания выиграла еще в 2016 году, несколько лет ушли на корректировку проекта. На данный момент строители приступили ко второму этапу и, несмотря на финансовые трудности, идут согласно графику.

"Мы уже приступили к монтажу основных пролетных строений, завезли первую балку, она стоит уже здесь. Материалы приходят – строительство не останавливается, его нельзя останавливать, мы работаем, но факт остается фактом – финансирования не хватает. При общем дефиците металла, не хватает 40 процентов металла! – нельзя тянуть, оплату надо делать заранее, его ведь непросто купить надо, а покроить, сварить конструкцию, которая нам нужна, доставить ее… Если раньше мы заказывали металл в России на "Курганстальмост" и в Украине на "Азовстали", то сейчас сами знаете, что произошло… Но несмотря на это, второй транш нашим руководством проплачен, работа не останавливается. Но если ничего не изменится с финансированием, мост, который жизненно важен нескольким районам, уйдет в долгострой", - возмущается Нигматулла Абдулхаков.

Известно, что работники ТОО "ОблШыгысЖол" обратились к президенту Казахстана с просьбой обратить внимание на проблему финансирования строительства моста, ведь возникла она не в первый раз, тем более возведение данной переправы через водохранилище – непосредственное поручение самого президента. Этот проект важен как минимум для 45-50 тысяч человек, которые проживают в Курчумском, Зайсанском и Тарбагатайском районах Восточного Казахстана.

Когда длина имеет значение

Напомним, мост через водохранилище начали строить в феврале 2021 года. Событие провели с помпой, масштабным пиаром и рассказами о том, как улучшится жизнь в районах, расположенных за Бухтарминским водохранилищем. Возведение грандиозного по своей длине и значению моста сразу назвали стройкой века, ведь он обещал быть самым длинным и одним из самых функциональных в Казахстане. Протяженность будущей конструкции 1 316 метров и ширина 12,2 метра, мост мог бы обладать пропускной возможностью до 80 тысяч автомобилей в сутки. Для возведения переправы выбрали место в районе села Куйгай.

На торжественном открытии строительства переправы экс-аким ВКО Даниал Ахметов помимо важности моста для жителей трех районов отметил и его стратегическое значение – он свяжет приграничные районы с центром, а также намного облегчит жизнь людям как в плане их передвижения, так и подвоза продуктов, сена, других грузов.

Фото: акимат ВКО.

Тогда планировалось, что работы по возведению столь важного объекта для местного населения будут завершены к 2024 году. Сейчас очевидно, что не успеют, хотя сделано, действительно, уже немало. Так, были взорваны горы и скалы, которые мешали строителям, на месте построены два бетонных завода, а также общежитие для строителей, баня, теплые боксы, котельные. Кроме того был возведен временный мост, с которого будут вестись работы, из 21 опоры моста возведены 8, продолжаются работы на 4 опорах моста. Из 20 металлоконструкций пролетов изготовлены в городе Кургане 7 пролетов, они уже доставлены на объект. Из 1 316 метров технологического моста установлено 800 метров прямого хода и 6 рабочих площадок по 72 метра. На подъездной дороге протяженностью 18 километров завершено устройство земельного полотна.

Пока лед не треснет?

Мост через Бухтарму жители трех районов Восточного Казахстана ждут полвека. Все эти годы, чтобы попасть в областной центр или соседние села, расположенные на противоположном берегу водохранилища, надо было делать "крюк" протяженностью 200-300 километров или же часами ждать паром.

Всего с одного берега на другой ходили два парома, ломаясь с завидным постоянством, ведь один из них 1962 года выпуска, а второй не многим новее – 1964 года. Но даже с учетом этого, работали они только летом, в межсезонье – пока лед не окрепнет на водохранилище, людям приходилось ездить в объезд.

Зимой не намного легче было добраться до противоположного берега, а порой и намного опаснее, зачастую машины проваливались под лед, гибли люди. Последний трагический пример – гибель пожилой женщины прошлой зимой. Тогда машина, провалилась под лед, женщина не смогла в мокрой зимней одежде выплыть и утонула.

Впрочем, перебраться на другой берег – дело долгое и хлопотное и летом, когда паром ходит, зачастую он просто не может вместить всех желающих. Людям приходится приезжать на берег, чтобы занять очередь, в 4 часа утра, но и это не гарантирует, что они точно уедут. Тем, кто не успеет, придется оставаться и ночевать на берегу, чтобы не упустить свою очередь. Кто-то к этому привык, а кто-то возмущается, потому что переправа через водохранилище это всегда неопределенность: успеешь или нет?

Например, для жительницы региона Ирины Марковой, это неудобства, с которыми она сталкивается пару раз в год – когда отвозит детей к маме на каникулы и забирает обратно. А вот для Серика Касымжанова постоянные трудности, потому что он занимается перевозкой продуктов, которые каждый раз боится не довести.

"Деньги потерять обидно. К тому же у нас все дороже, чем везде, из-за этой переправы. Но дело даже не в этом. В прошлом году у меня сестра умерла, а я в очереди здесь стою… Боялся, что не успею на похороны. Почти день здесь простоял. Хорошо, люди откликнулись – пропустили вперед", - вспоминает Серик Касымжанов.

А студенты Ольга и Марат – уроженцы сел Курчум и Барак Батыр. Сейчас они учатся в Усть-Каменогорске, домой едут на каникулы. Ребята рассказывают, что очень любят свои села, но возвращаться после окончания обучения не планируют.

Кстати, только по официальным данным, в Курчумском районе сегодня проживает чуть более 20 тысяч человек, семь лет назад было на шесть тысяч больше, а четверть века назад – в два раза больше. Люди уехали туда, где удобнее жить.

Финансовые неожиданности

Понятно, с каким энтузиазмом жители сразу трех районов восприняли новость о строительстве переправы. То, что это было поручение самого президента, вселяло еще больше уверенности, что проект доведут до конца, однако понервничать уже пришлось. Прошедшей зимой сенатор Бакытжан Байахметов на одном из пленарных заседаний вдруг заявил, что суммы, заложенные в республиканском бюджеты на строительство моста значительно не хватит. По его подсчетам, на каждый последующий год необходимо будет не менее 20 миллиардов тенге. Напомним, изначально весь проект оценили в 23 миллиарда тенге.

Он заострил внимание на том, что нехватка денег приведет к срыву сдачи объекта.

Однако в акимате Курчумского района тогда заверили, что вопрос решается – якобы тогда уже было запрошено из республиканского бюджета на 2023 год 20 миллиардов тенге. А чуть позже, в конце декабря 2022 года, официально было заявлено, что стоимость строительства моста значительно выросла – до 61,4 миллиарда тенге. Объяснили это инфляцией, удорожанием материалов, международной ситуацией, но речи о переносе сроков сдачи объекта не шло. И вот – практически через год подрядчик заявляет об отсутствии финансирования и теперь уже – о возможном срыве сдачи объекта и новом долгострое, причем республиканского масштаба.

Все те же грабли?

Кстати, в ТОО "ОблШыгысЖол" наличие проблемы отрицать не стали.

"Мы не можем останавливать строительство, снизить темпы строительно-монтажных работ, на которые вышли, потерять специалистов, потому вынуждены привлекать собственные и заемные средства. Но это не выход. Только на объекте у нас работает 200 человек, в целом – 300. Людям надо платить заработную плату, заранее оплачивать материал, потому что это серьезный процесс, его нельзя останавливать", - прокомментировали ситуацию в ТОО "ОблШыгысЖол".

Заказчик по проекту - управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО – также прокомментировало ситуацию.

"До 2023 года по проекту освоено 19,4 миллиарда тенге. На 2023 год из республиканского бюджета было выделено и освоено 5 миллиардов тенге, дополнительно выделено из областного бюджета 3 миллиарда тенге, также подано бюджетная заявка на выделение 15 миллиардов тенге. Ход строительства мостового перехода находится на постоянном контроле", - сообщила заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Айжан Рахимбаева.

По ее словам, риск остановки строительства мостового перехода все-таки существует. И связаны они с отсутствием механизма дальнейшего финансирования из республиканского бюджета. Дело в том, что согласно Бюджетному кодексу, расходы, связанные с удорожанием проекта, осуществляется за счет местного бюджета.

"В настоящее время финансирование из республиканского бюджета обеспечено в полном объеме в сумме 23,8 миллиарда тенге, что составляет 90 процентов от первоначальной стоимости договора. При этом, финансирование суммы удорожания за счет средств местного бюджета не представляется возможным. На данный момент продолжаются строительно-монтажные работы и заготовлены необходимые материалы за счёт привлечения кредитных ресурсов и за счет средств подрядчика. Перевыполнение объемов строительно-монтажных работ относительно выделенных и освоенных средств составляет около 4 миллиардов тенге", - сообщили в управлении.

И как будет решаться вопрос, пока неизвестно. Известно только, что на очередной IV сессии областного маслихата недавно назначенный аким региона Ермек Кошербаев также затронул и проблему возведения моста через Бухтарминское водохранилище.

"Сумма строительства переправы, конечно, очень большая. Надо признать, что вопросы с финансированием проекта еще не решены до конца. Идут переговоры и обсуждение. Но заверяю, что строительство будет завершено", - сказал Ермек Кошербаев.

Правда, аким не сообщил – когда именно завершат строительство. И похоже что в ближайшее время услуги парома по-прежнему будут востребованы у местного населения.