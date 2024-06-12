Самый большой автомост в Казахстане достроят в 2024 году

Строительство первого в Казахстане автомобильного тоннеля и самого большого в стране моста в завершится до конца 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.

Речь идёт об автомобильном тоннеле через перевал Шакпак баба и о самом большом в стране мосте через Бухтарминское водохранилище.

По данным ведомства, на сегодняшний день на автомобильном тоннеле через перевал Шакпак баба завершены бетонные и асфальтобетонные работы, установлено освещение. Ведётся работа по монтажу видеонаблюдения и прокладке газовых труб, также по установке вентиляционного и пожарного оборудования.

"Планируем, что до конца этого года завершится строительство первого в стране автомобильного тоннеля через перевал Шакпак баба. Кроме того, нацелены завершить строительство самого большого моста в Казахстане через Бухтарминское водохранилище. Общая длина двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области составит 1316 метров", – поделился министр транспорта Марат Карабаев.

Таким образом, на данный момент выполнено 81% работ по возведению опор моста. В частности, из 21 опоры построено 17, на оставшихся четырёх опорах работы продолжаются. На данный момент полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые площадки для выполнения работ.

На подъездной дороге завершены работы по устройству земельного полотна и укладке дорожной одежды из песчано-гравийной смеси. Все необходимые материалы для дальнейших строительно-монтажных работ заготовлены.