Самые посещаемые музеи назвали в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Во всём мире сегодня отмечают Международный день музеев. Специалисты Бюро нацстатистики выяснили, какие музеи пользуются популярностью у казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

В 2022 году музеи Казахстана посетили 6 097 000 раз. Это почти на миллион раз больше, чем годом ранее.

Больше всего гостей встретили в Туркестанской области – 1 492 000 посещений. На втором месте в рейтинге учреждения Астаны – 643 тысяч посещений. Замыкают тройку музеи Восточно-Казахстанской области, принявшие 564 тысяч человек.

Меньше всего посещений оказалось в музеях Шымкента – 43 тысячи. Впрочем и подобных учреждений там всего пять.

В Казахстане, по данным на 1 января 2023 года, функционирует 271 музей. Годом ранее их было на семь единиц меньше.

Лидером по количеству является Туркестанская область – 27 музеев. 20 музеев работают в Актюбинской области и по 19 в Алматы и ЗКО.

Из 271 музея 48 – исторические, 109 – краеведческие, 65 – мемориальные, ещё 14 музеи-заповедники, 11 – искусствоведческие и другие.

Четыре музея являются частными, остальные – в государственной собственности.

Всего в музеях Казахстана хранится 2,6 миллиона экспонатов.