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Самые дорогие квартиры в Казахстане - аренда и продажа
Цены на квартиры в Казахстане постоянно растут. Но есть категория недвижимости, которая недоступна большинству казахстанцев вне зависимости от состояния рынка. Как правило, это элитное жилье, рассчитанное на наших обеспеченных сограждан.
Редакция BaigeNews.kz изучила популярный сайт по поиску недвижимости и нашла самую дорогую квартиру из всех, что есть в продаже, а также жилплощадь с самой дорогой арендной платой в стране.
Аренда: пять миллионов тенге в месяц
В последние годы цены за аренду квартир в Алматы вырвались вперед, обогнав Астану и другие города. Поэтому неудивительно, что самый дорогой ценник за сдаваемую жилплощадь обнаружен нами именно в южной столице. Четырёхкомнатные апартаменты. расположенные по адресу проспект аль-Фараби, 77/3, обойдутся в пять миллионов тенге в месяц. Немногие даже в складчину могут позволить себе такую роскошь.
Вид из окна
Площадь квартиры - 295 квадратных метров. Она расположена на 20 этаже (из 21) и оборудована как минимум двумя санузлами. Помимо таких стандартных благ современного жилища, как паркинг и видеонаблюдение, жильцам дома доступны видеодомофон, охрана и консьерж. Хозяин квартиры заявляет, что все комнаты изолированы.
Самая дорогая квартира на продажу
Алматы лидирует и по самым дорогим квартирам на продажу. Например, четырёхкомнатная квартира на проспекте аль-Фараби, 77/7 - р. Есентай стоит 1 678 000 000 тенге. Сомнительно, что это жильё можно приобрести по льготной программе кредитования. Это высотное здание разработано архитектурной компанией Skidmore, Owings and Merrill и находится на отметке 900 метров над уровнем Балтийского моря.
Квартира площадью 210 квадратных метров расположена на 31-м из 40 этажей. Хозяина недвижимости будет защищать бронированная дверь, а полюбоваться горами можно с просторной террасы. Владелец утверждает, что это единственная квартира с такой террасой в городе.
Жилплощадь оснащена системой умного дома, которая поможет вам удалённо управлять полностью всеми функциями. Разумеется, санузлов два.
"Панорамное остекление по всему периметру апартаментов. Апартаменты полностью укомплектованы мебелью и бытовой техникой. Отделочные работы и инженерные сети выполнены и обслуживаются исключительно европейской компанией!", - сказано в объявлении.
Последние годы рынок недвижимости стал острым предметом для споров в Казахстане. Многие граждане недовольны ценами, которые предлагают застройщики и арендодатели, последние же утверждают, что и так работают чуть ли не в убыток себе. На фоне этих споров, цены продолжают расти, ситуацию также усугубляет геополитическая ситуация в регионе.
20 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Многие россияне, подходящие под критерии воинского призыва, переехали в Казахстан. Этой ситуацией воспользовались предприимчивые владельцы жилых площадей - они адаптировали цены под финансовые возможности приезжих. В итоге многие наши соотечественники были вынуждены переезжать с насиженных мест и кооперироваться, чтобы хоть как-то позволить себе повышенную плату за аренду квартир.
На данный момент, аналитики отмечают тренд на снижение стоимости аренды жилья. С октября цены откатились в среднем на 20 процентов. Наибольшее снижение наблюдается в приграничных городах Казахстана: Петропавловске (-41 процент), Актобе (-36 процентов), Павлодаре и Уральске (-32 процента). В Астане аренда подешевела на 22 процента, Алматы - почти на 11 процентов.
В то же время относительно доажиотажного периода (1 сентября) аренда жилья остаётся дороже в среднем на 25 процентов. В Астане и Алматы сегодня аренда выше сентябрьской почти на 28 и 33 процента соответственно.
За неделю (27 октября - 3 ноября) отрицательная динамика наблюдается почти во всех городах. В Алматы снижение на 3,6 процента, Астане - на 4,6 процента, максимум зафиксирован в Актобе (- 8,6 процента). В среднем аренда стала дешевле на 3,8 процента.
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