Самого большого снеговика слепили осужденные в Карагандинской области

Осужденные в учреждении №31 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау слепили восьмиметрового снеговика, передает BaigeNews.kz. В колонии по традиции проходит предновогодний конкурс на лучшую снежную фигуру.

"В преддверии нового 2023 года осужденные, проявив смекалку и соревнуясь в лепке фигур представили вниманию администрации различные снежные фигуры. Однако самое большое внимание к себе привлекла снежная фигура восьмиметрового снеговика, на ее создание ушло около двух недель. Осужденные смастерили деревянную опалубку, собрали снег со всей территории, затем прессовали его, придавая необходимую форму, все последующие детали снеговика достраивали сверху. Внутри установили металлический каркас, который удерживает всю конструкцию. Так же осужденные чтобы придать нарядный вид специально сшили шапку, сделали деревянным нос и пуговицы. Также снеговика гиганта и украсили гирляндами", - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау.

В данном учреждении, другие осужденные слепили снежный корабль, который получился длинной около 12 метров, корабль назвали его "Ангелиной" в честь дочери осужденного. На территории учреждения можно встретить много разных фигур от традиционных, деда мороза со снегурочкой до "Аватара" и героев "хоррор" игр.