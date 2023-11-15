Сам отведу сына за ручку в армию – министр обороны Казахстана

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса парламента министр обороны РК Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы депутатов и журналистов, рассказал, отпускают ли казахстанские чиновники своих сыновей в армию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я могу ошибаться, не услышал, чтобы дети наших высокопоставленных чиновников, министров служили в войсках. Возможно ли предусмотреть норму, чтобы призывать детей высокопоставленных чиновников служить в армии", - спросил министра мажилисмен Ринат Заитов.

Жаксылыков ответил, что те, кто отправляет своих детей в армию, об этом не говорят.

"Патриотом нужно быть здесь (показывает на сердце – прим. ред), а не на показуху. Я бы хотел привести пример. Бывший министр внутренних дел, генерал-полковник Калмуханбет Касымов, мой бывший командир, двух родных племянников сам привёл за руки и отдал служить солдатами. Уважаемый сенатор, тоже председатель комитета сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед: его сын по окончанию престижной школы пошёл служить солдатом срочной службы десантно-штурмовой бригады, а сейчас курсант военного училища США. Разве это не пример?", - сказал он.

Министр добавил, что выделять сыновей чиновников, депутатов нет смысла, так как "закон один для всех".

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили у Жаксылыкова, служит ли его сын в армии.

"Ему ещё 20 лет, он ещё пока студент. Как закончит, его святая обязанность, я его лично возьму за ручку и отведу служить", - заявил он.

На вопрос о том, в какие войска он отправит сына, министр ответил так: