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Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах президента Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30
187

Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах президента

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова прибыла в 107-й избирательный участок в Астане и проголосовала, передает BaigeNews.kz. Выступая перед журналистами, она сказала, что намерена заниматься защитой прав граждан. 

"В рамках агитационной программы мы побывали в 12 регионах. В каждом районе было создано по 20 штабов. В регионах, где мы не смогли побывать, штаб активно работал с населением и знакомил его с задачами, предусмотренными в моей программе. Я довольна результатами нашей работы. Я буду защищать права казахстанцев и продолжу это делать", - сообщила Салтанат Турсынбекова.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

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#выборы президента #Салтанат Турсынбекова
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:30
187
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