Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах президента

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова прибыла в 107-й избирательный участок в Астане и проголосовала, передает BaigeNews.kz. Выступая перед журналистами, она сказала, что намерена заниматься защитой прав граждан.

"В рамках агитационной программы мы побывали в 12 регионах. В каждом районе было создано по 20 штабов. В регионах, где мы не смогли побывать, штаб активно работал с населением и знакомил его с задачами, предусмотренными в моей программе. Я довольна результатами нашей работы. Я буду защищать права казахстанцев и продолжу это делать", - сообщила Салтанат Турсынбекова.