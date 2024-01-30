Садыр Жапаров будет вновь баллотироваться в президенты Кыргызстана
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
102Фото: akorda.kz
Садыр Жапаров планирует баллотироваться в президенты Кыргызстана на следующий срок. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
"Да, президент Садыр Жапаров будет баллотироваться на второй срок. Учитывая то, что запускаются и планируются долгосрочные международные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, участие Садыра Жапарова на выборах на второй срок станет последовательным шагом в политике", - сказал Алагозов.
Напомним, Садыр Жапаров вступил в должность президента 28 января 2021 года. Первый президентский срок Жапарова составит шесть лет, так как на момент его избрания ещё действовала старая Конституция. В случае победы на выборах второй срок президента будет засчитан по новой Конституции и составит пять лет.
Ранее стало известно, что Владимир Путин зарегистрирован кандидатом в президенты России.
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