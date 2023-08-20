Сабина Алтынбекова назвала свой ру
Сегодня, 18:46
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Сегодня, 18:46Сегодня, 18:46
175Фото: instagram.com/altynbekova_20
Популярная казахстанская теннисистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос подписчика о том, к какому казахскому роду (ру) она относится, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"У меня ру табын. В роде табын отношусь к [подроду] кедейгул. Младший жуз", — ответила Алтынбекова в общении с болельщиками в прямом эфире в Instagram.
Добавим, что Табын — это казахский род, являющийся одним из семи подразделений племени жетыру в составе Младшего жуза.
В прошлом году Сабина Алтынбекова приняла решение возобновить свою профессиональную карьеру и выступала за "Аль-Васл" из Дубая, с которым в минувшем сезоне стала победительницей чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.
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