Сабина Алтынбекова назвала свой ру

Популярная казахстанская теннисистка Сабина Алтынбекова ответила на вопрос подписчика о том, к какому казахскому роду (ру) она относится, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"У меня ру табын. В роде табын отношусь к [подроду] кедейгул. Младший жуз", — ответила Алтынбекова в общении с болельщиками в прямом эфире в Instagram.

Добавим, что Табын — это казахский род, являющийся одним из семи подразделений племени жетыру в составе Младшего жуза.

В прошлом году Сабина Алтынбекова приняла решение возобновить свою профессиональную карьеру и выступала за "Аль-Васл" из Дубая, с которым в минувшем сезоне стала победительницей чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.