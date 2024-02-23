Инвестиции в строительство комплекса по производству калийных удобрений составят 2,4 млрд долларов в ЗКО

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить меры по насыщению рынка отечественной сельхозпродукцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил тепличный комплекс по производству овощной продукции ТОО "World Green Company" и ознакомился с технологическим процессом и осмотрел готовую продукцию.

Главе кабмина продемонстрировали, что на территории теплицы созданы все необходимые условия: работают системы орошения, вентиляции, зашторивания, увлажнения, охлаждения, отопления.

За год здесь производится более шести тысяч тонн огурцов и томатов.

"Глава государства поддерживает развитие сельского хозяйства. В этом году в рамках мер поддержки АПК было предусмотрено 430 миллиардов тенге. Однако по поручению президента мы увеличим эту сумму в два раза. Поэтому перспектива наращивания объемов сельхозпроизводства есть, сейчас нужно активно работать. Необходимая помощь со стороны государства будет оказана", — сказал Олжас Бектенов.

Здесь же главе правительства презентовали проект строительства первого в Казахстане горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений мощностью шесть миллионов тонн с привлечением порядка 2,4 миллиарда инвестиций инвестиций.

Бектенову сообщили, что на сегодняшний день в РК средняя потребность в таких удобрениях составляет 18 тысяч тонн в год. Запуск завода будет происходить поэтапно до 2035 года. В рамках проекта будет создано четыре тысячи постоянных рабочих мест.