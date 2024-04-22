С проблемами при распределении помощи столкнулись пострадавшие от паводков казахстанцы

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева озвучила сложности, возникающие у пострадавших от паводков казахстанцев при подаче заявлений на возмещение убытков. Запрос она адресовала заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву, передаёт BaigeNews.kz.

"В тех регионах, где вода отступила, начался сложный период устранения последствий и возмещения потерь. Разработаны алгоритмы, утверждены правила. Но на деле мы знаем, что каждая жизненная ситуация имеет свои особенности. А уровень ущерба настолько серьёзен, что самостоятельно с ним не справится даже тот, кто никогда не просил о помощи", - отметила депутат.

Мажилисмены были в регионах, встречались с пострадавшими, вели приёмы. По результатам обратной выявились проблемные вопросы.

"Первое. На восстановление аварийных и разрушенных домов уйдёт время. Семьям необходимо где-то проживать. Стоимость аренды жилья - это неподъёмные деньги. Жилищных фондов акиматов не хватает. При этом уже есть работающий механизм по субсидированию 50% арендной платы для социально-уязвимых категорий граждан, в бюджете заложены средства. Предлагаем распространить нормы правил на пострадавшие семьи", - сказала Смышляева.

Второе. Санитарная обработка жилых помещений и дворов после ухода воды. Ресурсов санитарных служб, по словам депутата, недостаточно, средств в бюджетах не предусмотрено. По действующим правилам, обработку проводит собственник за свой счёт. Однако процедура это дорогая и требует профессионального подхода.

Члены партии Amanat предложили предусмотреть необходимые средства на проведение санитарной обработки в бюджете и сделать это силами специализированных организаций.

"Третье. Проблема оформления имущества. Сегодня в регионах людям оказывается текущая юридическая и нотариальная помощь в части оформления наследства и других процедур. Но это рутинные вещи. В судах нужны будут услуги адвокатов в других объемах. Уже есть споры между собственниками. Например, появляются хозяева, десятки лет назад бросившие свои дома или продавшие их без оформления. Такие услуги должны оказываться в рамках бесплатной государственной юридической помощи. Сейчас по закону она предусмотрена для отдельных категорий, среди которых нет пострадавших в ЧС. Соответствующие поправки мы внесем в законодательство, пока же предлагается оформить это оперативными решениями правительства. Также просим рассмотреть возможность снижения финансовой нагрузки на пострадавших по регистрационным сборам и пошлинам", - сказала депутат.

Четвёртое. В части населённых пунктов пострадало общедомовое имущество многоквартирных домов. Заявления на возмещение не принимают от отдельных собственников. Но большая часть таких домов малоквартирные и не имеют органа управления.

Депутаты считают важным решить такие вопросы по инициативе жилищных инспекций.

"Пятое. В сложной ситуации оказались семьи, которые на момент затопления арендовали жилье. Они потеряли всё нажитое, однако для них остаётся непонятен алгоритм возмещения. При этом рынок арендного жилья по-прежнему остаётся серым, и большая часть арендаторов не имеет на руках договоров аренды, доказать это можно только со слов свидетелей. В связи с этим, считаем важным рассмотреть возможность поддержки этой категории граждан в едином утверждённом порядке", - обратились мажилисмены.

Кроме того, они обратили внимание на то, что часто центральные исполнительные органы через пресс-службы дают разъяснения и обещания, при этом соответствующие НПА доводятся до регионов гораздо позже или вообще не доводятся.

"Такое "брифинговое право" на деле юридической силы не имеет. В итоге, люди ждут обещанного, а у акиматов связаны руки без чётких управленческих инструкций. Эти процессы должны проходить как минимум одновременно. Наша общая задача, чтобы государственная поддержка дошла до каждой семьи, и люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. Просим вас обратить внимание на перечисленные вопросы и оперативно рассмотреть предложенные решения", - заявила Смышляева.

Она отметила, что депутаты продолжают работать в регионах.