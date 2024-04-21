С помощью вертолёта тушат камыш в резервате Алматинской области

Огнеборцы Алматинской области борются с возгоранием сухостоя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"К этому часу в Балхашском районе на территории РГУ "Иле-Балхашский государственный природный резерват" происходит загорание сухостоя и камыша. Силами АО "Казавиаспас" произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн. Предварительная площадь составляет 18 га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.