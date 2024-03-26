С особой жестокостью: Жителя Петропавловска обвиняют в убийстве двух детей и сожительницы

В Петропавловске начался суд над 26-летним горожанином. Осенью прошлого года в горевшем частном доме нашли тела его пятилетнего брата, 21-летней сожительницы и её годовалой дочери. Молодому человеку вменяют статью убийство с особой жестокостью, сообщает BaigeNews.kz.

Вечером 25 сентября прошлого года начался пожар в частном доме, в котором проживала большая семья. Сам обвиняемый, его мать, пятилетний брат, сожительница и её годовалая дочка. В момент пожара мать подсудимого дома не находилась.

Соседи в красках описывали произошедшее. На улице уже смеркалось, поэтому языки пламени они заметили сразу. Однако ни криков о помощи, ни детского плача слышно не было.

Спасшийся из пламени обвиняемый горько плакал у палисадника дома напротив. Рассказывал соседям, что безуспешно пытался спасти сожительницу и детей. Однако, почему он вышел через окно, а девушка с двумя детьми оказалась в ловушке, рядом с очагом возгорания, соседи могли только догадываться.

Детей и девушку похоронили. А спустя месяц единственного выжившего в страшном пожаре арестовали.

Спустя ровно полгода после трагедии состоялось предварительное слушание. На скамье подсудимых - обвиняемый сразу по нескольким статьям. В том числе статья 99 часть вторая пункты 1, 3, 5 - убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и совершённое с особой жестокостью. А также по статье 99 части третьей - убийство малолетнего лица.

Как выяснилось, у подсудимого есть пятилетняя дочь, не проживающая с отцом. В официальном браке ни разу не состоял. Ранее он привлекался к ответственности, но судим не был.

Мать погибшего мальчика и обвиняемого в его убийстве сына попросила суд приобщить к делу фото, на котором её младший ребенок изображён с рассечённой бровью. Она заявила, что несколькими неделями ранее её пятилетний сын получил увечья, ударившись о домашнюю мебель. Однако в больницу с полученной травмой они не обращались. Отметим, что официальные результаты экспертиз о причинах смерти суд будет рассматривать позже.

На слушании подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Мать погибшей девушки уверена, что следствие обнаружило истинного виновника смерти её дочери и внучки. Теперь дело за судом.

"Прожили они три месяца. Девочка, моя внучка, не его дочь. Ей было год и два месяца. Просто так нельзя же человека убить, оглушить или в без сознания оставить. Конечно, был конфликт. Я без понятия из-за чего. Может под наркотическими веществами был. Когда ко мне приезжали (в гости), ничего подобного не было. Даже пива бутылку не выпивал. Ребёнок к нему тянулся. Если ребёнка обижают, он же не тянется. Поэтому ничего не предвещало. Экспертизы были. У дочери окись углерода обнаружена. У внучки - нет. Алина может быть была в бессознательном состоянии. Причина смерти внучки, когда выдали в морге тела, не была установлена. Мы их похоронили. Хоронили в закрытом гробу. Через месяц его задержали, меня вызвали по делу об убийстве внучки в департамент полиции. Потом делали эксгумацию. Она ничего не дала. Зачем тогда дали захоронить? Дождались бы экспертизы. Кто за это должен отвечать? Они же знали, что у внучки не установлена причина смерти, зачем отдали на захоронение! Пусть суд присяжных... Сто людей, сто мнений. Что виноват он, следствие установило", - прокомментировала произошедшее мать погибшей девушки Надежда Котяш.

По её словам, в течение месяца после трагедии и до ареста общение подсудимый наладить не пытался. На похоронах своей сожительницы не был.

По решению суда, обвиняемый остаётся под стражей. Дело будут рассматривать с участием присяжных заседателей.