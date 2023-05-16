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С нежным бисквитом сравнивают новый асфальт в посёлке Актас
Жители пригорода Караганды требуют срочно проверить асфальт, который положили в их поселке. Дорожное покрытие местные поднимают едва ли не рукой и боятся, что оно превратится в пыль, когда по нему поедут машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Вот это разве асфальт?! Каток проехал. Это разве асфальт?!" - задаются вопросом местные жители.
Новый асфальт, по мнению жителей, больше напоминает нежный бисквит. Кажется, он совсем не прилипает к земле. Сельчане считают, во время укладки подрядчик совсем забыл про битум. А значит, дорожное полотно может рассыпаться уже после первого дождя. На капитальный ремонт этой улицы из бюджета выделили 56 миллионов. Чиновники при этом никаких недостатков в дороге не находят. Говорят: главное, толщина приличная и центр полотна уложен так, что радует глаз. Края асфальта выглядят, конечно, неопрятно. Но в будущем это можно исправить. К тому же, как только все работы завершаться, будет дополнительная проверка.
"Была заказана лаборатория, она вот на этой неделе будет брать пробы асфальта и проверять соответствие толщины асфальтного покрытия проектным нормам. У нас так как дворовая территория, заложено 4 сантиметра асфальта, так как подразумевается, что в дворовых территориях у нас большегрузная техника не ездит. Поэтому мы думаем, что 4 сантиметра соблюдено, но дополнительно проверим", - говорит заместитель акима посёлка Актас Маргулан Анаев.
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