С Наурызом необычно поздравили пассажиров на вокзале в Астане

С Наурызом поздравили пассажиров на железнодорожном вокзале Нурлы жол в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

На перроне уезжающих и прибывающих встречали с баурсаками и музыкой.

Настроение моментально повышалось у всех, кто отведал национальное лакомство.

Многие из прибывших не ожидали такого тёплого приёма.

Кроме того, с вокзала Нурлы жол сегодня отправился в путь празднично украшенный поезд.

Он привезёт частичку праздничного настроения жителям других регионов Казахстана.