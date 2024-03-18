С Наурызом необычно поздравили пассажиров на вокзале в Астане
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
92Фото: baigenews.kz
С Наурызом поздравили пассажиров на железнодорожном вокзале Нурлы жол в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
На перроне уезжающих и прибывающих встречали с баурсаками и музыкой.
Настроение моментально повышалось у всех, кто отведал национальное лакомство.
Многие из прибывших не ожидали такого тёплого приёма.
Кроме того, с вокзала Нурлы жол сегодня отправился в путь празднично украшенный поезд.
Он привезёт частичку праздничного настроения жителям других регионов Казахстана.
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