  • 18 Марта, 21:58
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С Наурызом необычно поздравили пассажиров на вокзале в Астане

Сегодня, 21:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:15
Сегодня, 21:15
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Фото: baigenews.kz

С Наурызом поздравили пассажиров на железнодорожном вокзале Нурлы жол в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

На перроне уезжающих и прибывающих встречали с баурсаками и музыкой.

Настроение моментально повышалось у всех, кто отведал национальное лакомство.

Многие из прибывших не ожидали такого тёплого приёма.

Кроме того, с вокзала Нурлы жол сегодня отправился в путь празднично украшенный поезд.

Он привезёт частичку праздничного настроения жителям других регионов Казахстана.

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