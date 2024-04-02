С начала паводка откачано более 5,3 млн кубометров талой воды - МЧС

В регионах продолжается ликвидация последствий паводков и проведение аварийно-спасательных работ. Сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Всего в зоне подтопления шесть регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

1 апреля в связи с притоком талых вод возникла угроза переполнения Теренсайской плотины и подтопления села Айке Айтекебийского района Актюбинской области. Проведена заблаговременная эвакуация населения.

Мониторинг ситуации ведут с помощью вертолётов и дронов.

"С начала паводкового периода силами МЧС и акиматов откачано более 5,3 миллиона кубометров талой воды (за сутки свыше 304 тысяч кубометров.), проведена укладка более 579 тысяч мешкотар и 782 тысяч тонн инертного материала. Из зон ЧС эвакуировано 16 151 человек, из них 6 316 детей. В безопасные места отогнано 11 779 голов сельскохозяйственных животных", - сообщили в МЧС.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях в пунктах временного размещения находятся 3 881 человек, из них 1 655 детей.

Остаются подтопленными 1 374 частных жилых домов и 375 дворов.

За неделю работниками Центра медицины катастроф осмотрено 736 человек, в том числе 263 ребенка, эвакуированных из паводковоопасных регионов. Оказана медицинская помощь 29 гражданам.

Психологами Центра медицины катастроф производится круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной помощи пострадавшим. На телефон "горячей линии" поступило 717 звонков.

В рамках противопаводковых мероприятий задействовано более 20 воздушных судов МЧС, Минобороны, КНБ и Национальной гвардии.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской и Абайской областях без транспортного сообщения остаются 62 населённых пунктв.