С начала года казахстанцам выплатили пенсии на 2,2 триллиона тенге

Фото: gov.kz

Средний размер выплаты составил 109 171 тенге.

За девять месяцев 2022 года казахстанцам выплатили пенсии на сумму более 2,2 триллиона тенге. В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 244,8 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,5 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 170,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

На первое октября в Казахстане численность пенсионеров составила два миллиона 261 тысячу человек. Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на составил 109 171 тенге.

Напомним, с первого июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе. При этом включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на первое января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процента от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на два процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет – 94 процента от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на первое января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.