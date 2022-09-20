С начала года казахстанцам выплатили пенсии на 1,9 триллиона тенге

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За восемь месяцев 2022 года казахстанцам выплатили пенсии на сумму более 1,9 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

В сентябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 244,1 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 169,9 миллиарда тенге.

По состоянию на первое сентября 2022 года численность пенсионеров составляет два миллиона 253 тысячи человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учётом базовой пенсионной выплаты) на первое сентября 2022 года составил 109 224 тенге.

Напомним, с первого июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на первое января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процента от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет – 94 процента от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на первое января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.