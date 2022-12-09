С какими жалобами казахстанцы чаще всего обращаются к Уполномоченному по правам человека

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Сегодня в Астане в преддверии Международного дня прав человека по инициативе Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой состоялась презентация деятельности отечественных омбудсменов со специальным мандатом, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, заместитель министра труда и социальной защиты населения, и.о. постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане, Постоянный координатор ООН в Казахстане, Национальный программный офицер МОМ, Главный Омбудсмен Турецкой Республики, Руководитель отдела офиса ОБСЕ, Международный независимый эксперт, бывший Вице-председатель ППП ООН, Заведующий отделом аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики и Директор ОО "Кадір қасиет".

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, Банковский омбудсмен Ерсерик Сийрбаев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов, студенческий омбудсмен Айсулу Ерниязова, Уполномоченный по этике Агентства по делам государственной службы Руслан Жуманов, а также омбудсмены Турции и Кыргызской Республики поделились практическими опытами, обсудили перспективы взаимодействия в области защиты и соблюдения прав человека.

В текущем году казахстанскому национальному правозащитному учреждению исполнилось 20 лет. 18 ноября 2022 года вступил в силу Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", с принятием которого усилена компетенция Омбудсмена и механизмы правозащитной деятельности.

Выступая с приветственным словом, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ирина Унжакова отметила, что десятилетиями деятельность Уполномоченного считалась формальной и имиджевой частью внешней политики государства. По ее словам, принятие отдельного Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" сделало защиту прав и свобод человека и гражданина частью нашей повседневной жизни.

Сенатор Нұрлан Бекназаров подчеркнул, что наделение Уполномоченного конституционными полномочиями будет способствовать развитию демократических процессов, а также реализации политических реформ, представленных Главой государства.

Омбудсмены со специальным мандатом рассказали об опыте работы по содействию восстановлению нарушенных прав граждан, в том числе детей. В ходе обсуждения были подняты такие острые проблемы, как насилие, жестокое обращение и наказание. Кроме того, защитники прав затронули проблему доступа к качественному образованию и медицинскому обслуживанию.

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова обращаясь к коллегам заявила, что каждое действие, предпринятое омбудсменами по отдельности, способствует укреплению целой системы, гарантирующей соблюдение основных прав и свобод человека.

"10 декабря не только в Казахстане, но и на глобальном уровне отмечается День защиты прав человека. Создание института Уполномоченного для защиты прав социально-уязвимых граждан - это решение главы государства. На сегодняшний день сфера защиты прав человека определена не только в мандате национальных правозащитных учреждений, но и определена в задачах государственных органов. Мы не можем отменять решения, но мы можем вместе с гражданским обществом повлиять на изменение и улучшение ситуации и законодательства. Текущий год ознаменован конституционными реформами, которые направлены на укрепление правозащитного потенциала.

Мы с вами говорили в течение этого года, участвовали в обсуждении законодательных инициатив. И в следущем году мы будем заниматься реализацией этих инициатив. Институт омбудсмена как и правозащитные организации является лакмусовой бумажкой, которая отражает степень реализации в практическом плане и соблюдении прав человека за то время работы, которое у нас было за 4 года. Мы увидели, насколько выросло количество обращений наших граждан в наш адрес. Самых важных три вопроса, которые поднимают наши граждане - это вопросы о несогласии с действиями правоохранительных органов, вопросы, связанные с правосудием, вопросы, связанные с действиями органов исполнительной власти. Гржаднане также говорят о правах, связанных с охраной здоровья, нарушение трудовых прав, вопросы, связанные с пенсионным обеспечением", - сказала Азимова.

Уполномоченный по правам человека отметила, что к ней поступило свыше 3,5 тысяч обращений по различным направлениям, связанных как с условиями труда, так и миграции, условий содержания в закрытых учреждениях и медицинского обеспечения и др, что более чем в 2 раза больше, чем за весь 2021 год (1855 жалоб) и в 3 раза больше, чем в 2020 году (1201 жалоба).

"И в этом ключе консолидация усилий с коллегами играет важную роль. Все мы делаем одно дело – это оказание помощи нашим гражданам, в восстановлении и защите их прав", - резюмировала Азимова.

Также Уполномоченный по правам человека отметила важную роль неправительственного сектора в продвижении международных и конституционных гарантий соблюдения прав человека и выразила благодарность за их вклад. На данном мероприятии благодарственными письмами были награждены представители НПО, которые внесли вклад в дело продвижения и защиты прав человека в Казахстане.