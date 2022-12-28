С 1 января WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах

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С 1 января WhatsApp прекратит работу на смартфонах Android и iOS, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аkket.com.

Это коснётся устройств на iOS 11 и Android 5.1 Lollipop и ниже — эти операционные системы выходили много лет назад. Данные платформы в 2022–2023 годах считаются уже безнадёжно устаревшими, являясь совершенно небезопасными по современным меркам. В том числе из-за слабой системы защиты разработчики самого известного и популярного в мире мессенджера приняли решение о том, чтобы сделать его более недоступным всем и каждому, кто находится и проживает в какой-либо стране мира и пользуется старым электронным устройством.

Если у владельца смартфона нет невозможности обновить операционку до более новых версий, разработчики советуют создать резервную копию сообщений WhatsApp, которые потом можно будет экспортировать на другие устройства.

Таким образом, с начала 2023 года минимальными версиями операционных систем для смартфонов, позволяющими использовать WhatsApp на мобильном устройстве, окажутся Android 6.0 Marshmallow и iOS 13.

Несмотря на то, что новшеством могут остаться недовольны десятки миллионов пользователей, повлиять на решение разработчиков никак не получится. Так как ограничения будут содержаться не в актуальной версии мессенджера в AppStore и PlayMarket, а на серверах. И при попытке подключения будет всплывать сообщение об ошибке.