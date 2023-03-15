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mrkot.com Сегодня, 18:59
67
Сегодня, 18:59
67
Фото: mrkot.com

Рыси попали в фотоловушку в Туркестанской области

Редкие рыси попали в объектив фотоловушки в нацпарке Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz

Видео поделились сотрудники заповедника "Сайрам-Угам".

Животное занесено в Красную книгу. Охота на него запрещена уже 47 лет.

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#фотоловушка #нацпарк #Туркестанская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:59
67
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