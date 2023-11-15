Рыбакина вошла в топ-5 теннисисток мира по заработкам за сезон
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
56Фото: ktf.kz
Все пять теннисисток в мире заработали больше пяти миллионов долларов за сезон. Одна из них - казахстанка Елена Рыбакина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.ru.
Самые высокие призовые - 9,8 миллиона долларов - у Иги Швентек. На втором месте Арина Соболенко - 8,2 миллиона. Замыкает тройку Коко Гауфф с показателем 6,7 миллиона.
Четвёртая строчка в рейтинге у Джессики Пегулы - шесть миллионов долларов. Пятое место - Елена Рыбакина.
Кроме того, стало известно, что 15 теннисисток заработали больше двух миллионов долларов, 42 – больше миллиона.
Впервые в истории больше 100 теннисисток заработали минимум 500 тысяч долларов за сезон.
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