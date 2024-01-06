Рыбакина узнала соперницу в финале турнира в Австралии
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко провела матч против своей соотечественницы Виктории Азаренко в полуфинале турнира в австралийском Брисбене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первом сете Соболенко одержала уверенную победу со счетом 6:2, вторая партия также завершилась в ее пользу — 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 29 минут. Счет личных противостояний между спортсменками стал 4:1 в пользу Соболенко.
Таким образом, в финале она сыграет против четвёртой ракетки мира, представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая ранее сегодня обыграла в двух сетах Линду Носкову из Чехии.
Позже Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче с Елены Рыбакиной.
"Я люблю матчи против Елены. Это всегда поединки высшего качества. Обычно люди с удовольствием их смотрят (смеется). Я знаю, что завтра будет великолепная битва. С нетерпением жду этого матча", — сказала Соболенко после своей победы.