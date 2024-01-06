Елена Рыбакина уверенно победила соперницу из Чехии и вышла в финал в Брисбене

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела полуфинальный матч турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей четвертой ракетки мира стала занимающая 40-е место в мировой табели о рангах Линда Носкова из Чехии. Первый сет остался за Рыбакиной — 6:3, во второй партии Елена закрепила преимущество (6:2), оформив путевку в финал. Продолжительность матча составила 1 час и 5 минут.

Счёт очных встреч между спортсменками стал 3:0 в пользу Рыбакиной.

В решающем матче турнира она сыграет с победительницей белорусского противостояния Арина Соболенко — Виктория Азаренко.

Ранее на турнире в Брисбене Елена Рыбакина победила австралийскую теннисистку Оливию Гадеки (124-е место) — 6:4, 6:1, бельгийку Элизе Мертенс (30-е место) — 6:1, 6:0 и россиянку Анастасию Потапову (28-е место) — 6:1 (после первого сета соперница снялась).