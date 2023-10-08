Рыбакина снялась с турнира в Китае из-за проблем с поясницей
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Пятая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина снялась с турнира серии WTA 500 в китайском Чжэнчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".
Официальной причиной WTA называет проблемы Рыбакиной с поясницей. Вместе с казахстанкой турнир решили пропустить чемпионка US Open-2023 американка Коко Гауфф из-за травмы плеча и финалистка "Ролан Гаррос-2023" чешка Каролина Мухова из-за проблем с правым запястьем.
"Похоже, в следующий раз Рыбакина вернется на корт уже на Итоговом турнире - он пройдет в мексиканском Канкуне с 29 октября по 5 ноября", — отмечает издание.
Напомним, в матче за выход в финал турнира WTA 1000 в Пекине Рыбакина сенсационно уступила россиянке Людмиле Самсоновой.
Ранее сообщалось, что Рыбакина достигла серии из семи побед над соперницами из ТОП-3.
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