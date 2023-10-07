Рыбакина достигла серии из семи побед над соперницами из ТОП-3
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Пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над возглавляющей рейтинг WTA Ариной Соболенко достигла серии из семи побед подряд над соперницами из топ-3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
Вся статистика Елены Рыбакиной против топ-3 (восемь побед, четыре поражения) выглядит следующим образом:
поражение от Барти на Australian Open — 2020;
победа над Плишковой в Дубае в 2020 году;
поражение от Халеп в Дубае в 2020 году;
поражение от Барти в Аделаиде-2022;
поражение от Бадосы в Штутгарте в 2022 году;
победа над Жабер на Уимблдоне-2022;
победа над Свёнтек на Australian Open — 2023;
победа над Свёнтек в Индиан-Уэллсе-2023;
победа над Соболенко в Индиан-Уэллсе-2023;
победа над Пегулой в Майами-2023;
победа над Свёнтек в Риме-2023;
победа над Соболенко в Пекине-2023.
Напомним, в случае победы над Людмилой Самсоновой Елена Рыбакина сыграет с победительницей другого полуфинала Гауфф — Свёнтек, которые занимают третье и второе место в рейтинге соответственно.
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