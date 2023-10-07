Рыбакина сенсационно проиграла в полуфинале турнира в Пекине

Пятая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина провела четвертьфинальный матч на турнире категории WTA 1000 в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

За выход в финал Рыбакина боролась с 22-м номером мирового рейтинга россиянкой Людмилой Самсоновой. В первом сете Елена уступила на тай-брейке 6:7(9), а во второй партии также не смогла переиграть соперницу — 3:6.

Счёт личных встреч между Самсоновой и Рыбакиной стал 4-0.

За главный трофей China Open-2023 Людмила Самсонова сыграет против польки Иги Швентек (№ 2 WTA), которая ранее сегодня в двух сетах переиграла свою ближайшую преследовательницу в топ-3 Кори Гауфф из США.

Ранее сообщалось, что Рыбакина достигла серии из семи побед над соперницами из ТОП-3.