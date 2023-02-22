Рыбакина пробилась в третий круг турнира в Дубае

Фото: sports.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову на турнире категории WTA-1000 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса нашей страны. Встреча проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" на хардовом покрытии.

Рыбакина оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час и 44 минуты. Теперь счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу Елены.

В следующем круге Елена Рыбакина встретится с представительницей США Кори Гауфф, которая одолела белоруску Александру Саснович.

Отметим, что другая казахстанка Юлия Путинцева во втором круге уступила победительнице двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, чешке Петре Квитовой со счётом 4:6, 4:6.