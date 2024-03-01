Ребёнок провалился под лёд на реке Ишим

Тонущего семилетнего ребёнка спасли рыбаки в Астане. На помощь их позвал друг, провалившегося под лёд мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.

"Семилетний мальчик после обеда вместе с другом вышел прогуляться по набережной, заигравшись, дети вышли на лед. В какой-то момент лед треснул и один из детей провалился в воду. Увидев неподалеку рыбаков, мальчик побежал к ним и рассказал о трагедии. Практически мгновенно рыбаки пришли на помощь утопающему мальчику", - говорится в сообщении.

Рыбакам удалось вытащить ребенка из воды, а затем вызвали бригаду скорой помощи.

Сегодня начальник районного отдела полиции УП Сарыарка Қадыр Малгаздаров вручил грамоту 7-летнему Дархану Пусь, который успел позвать на помощь рыбаков, увидев, что его друг тонет. Также ценным подарком наручными часами наградили одного из героев - рыбака Абдужапбара Абдураимова, который вытащил тонущего ребенка в реке Ишим.

Департамент полиции города Астаны напоминает родителям провести со своими детьми беседы об опасности выхода на непрочный лёд.