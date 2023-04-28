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  • Рыба за три миллиона: житель ВКО заплатит крупный штраф за незаконную ловлю
o-prirode.ru Сегодня, 11:36
337
Сегодня, 11:36
337
Фото: o-prirode.ru

Рыба за три миллиона: житель ВКО заплатит крупный штраф за незаконную ловлю

За вылов одного тайменя жителю Восточно-Казахстанской области придётся заплатить более трёх миллионов тенге штрафа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz. Рыба относится к виду лососевых и занесена в Красную книгу Казахстана.

Уточняется, что нарушителя выявили во время совместного рейда сотрудников Бухтарминской рыбной инспекции, межобластной бассейновой инспекции и отдела полиции района Алтай. Рыба весом в 4,2 килограмма находилась в пакете.

Фото Комитета рыбного хозяйства ВКО

По словам задержанного, тайменя он поймал в реке Бухтарма. Предварительный ущерб составил 3 105 000 тенге.

Фото Комитета рыбного хозяйства ВКО

"Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 339 Уголовного кодекса — "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 11:36
337
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