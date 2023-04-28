Рыба за три миллиона: житель ВКО заплатит крупный штраф за незаконную ловлю

Фото: o-prirode.ru

За вылов одного тайменя жителю Восточно-Казахстанской области придётся заплатить более трёх миллионов тенге штрафа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz. Рыба относится к виду лососевых и занесена в Красную книгу Казахстана.

Уточняется, что нарушителя выявили во время совместного рейда сотрудников Бухтарминской рыбной инспекции, межобластной бассейновой инспекции и отдела полиции района Алтай. Рыба весом в 4,2 килограмма находилась в пакете.

Фото Комитета рыбного хозяйства ВКО

По словам задержанного, тайменя он поймал в реке Бухтарма. Предварительный ущерб составил 3 105 000 тенге.

Фото Комитета рыбного хозяйства ВКО