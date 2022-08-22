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  • Ружьё, похищенное в ходе январских беспорядков, изъяли в Алматы
polisia.kz Вчера, 12:40
1169
Фото: polisia.kz

Ружьё, похищенное в ходе январских беспорядков, изъяли в Алматы

Ружьё, похищенное в Алматы в ходе массовых беспорядков, обнаружили у 27-летнего жителя Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz. Мародёр задержан сотрудниками криминальной полиции города.

"Задержание проходило на территории Ауэзовского района. Гражданин К., 1995 года рождения, подозревается в совершении кражи из охотничьего магазина во время январских беспорядков. Тогда добычей злоумышленника стало гладкоствольное ружье SIBERGUN, 12-го калибра. Вещественное доказательство изъято и приобщено к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст. 291 ч.3 УК РК", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Как выяснилось, в прошлом у задержанного уже были проблемы с законом, он был судим за совершение грабежа. Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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#незаконное оружие #Алматы #январские события
Вчера, 12:40
1169
Журналист

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