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hromadske.ua Сегодня, 18:00
66
Сегодня, 18:00
66
Фото: hromadske.ua

Румыния заинтересована в казахстанском рынке для развития своей экономики

Румыния и Европа в целом заинтересована в казахстанском рынке для развития своей экономики. Об этом сообщил депутат парламента Румынии Борис Волосатый, который прибыл в Астану в качестве международного наблюдателя за внеочередными выборами депутатов мажилиса парламента и маслихатов, передаёт BaigeNews.kz

"Для Румынии Казахстан является интересным партнером и наши черноморские порты могут быть вратами для Казахстана на европейский рынок. Казахстанский рынок является интересным для развития экономики Румынии и Европы", - сказал депутат в ходе пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в столице.

По его словам, Казахстан отметил серьёзную и слаженную подготовку к выборам. Кроме того, Волосатый отметил компетенции тех людей, которые работают на избирательных участках, которые смогли ответить на все мои вопросы, порой даже каверзные.

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#Румыния #экономика #Европа
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:00
66
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