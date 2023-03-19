Румыния заинтересована в казахстанском рынке для развития своей экономики

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Румыния и Европа в целом заинтересована в казахстанском рынке для развития своей экономики. Об этом сообщил депутат парламента Румынии Борис Волосатый, который прибыл в Астану в качестве международного наблюдателя за внеочередными выборами депутатов мажилиса парламента и маслихатов, передаёт BaigeNews.kz.

"Для Румынии Казахстан является интересным партнером и наши черноморские порты могут быть вратами для Казахстана на европейский рынок. Казахстанский рынок является интересным для развития экономики Румынии и Европы", - сказал депутат в ходе пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям в столице.

По его словам, Казахстан отметил серьёзную и слаженную подготовку к выборам. Кроме того, Волосатый отметил компетенции тех людей, которые работают на избирательных участках, которые смогли ответить на все мои вопросы, порой даже каверзные.